الشباب يشتري عقد هتان باهبري رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن انضمام هتان باهبري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هتان باهبري في الشباب:

وكان نادي الشباب قد أعلن عن تعاقده مع نجم فريق الهلال، هتان باهبري صاحب الـ29 عامًا لمدة 3 مواسم بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار نادي الشباب إلى أن الإدارة برئاسة خالد البلطان اتفقت مع نظيرتها في الهلال على شراء المدة المتبقية من عقد هتان باهبري، ليلتحق بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم والمشاركة في المباريات الرسمية، وتمنت للاعب التوفيق في مسيرته مع الليوث.

وتعاقد نادي الهلال مع باهبري في بداية عام 2019 بعقد يمتد لـ3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ولكنه لم يُشارك بشكل أساسي معه طوال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب هذا الموسم:

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي، بشكل مخيب للآمال، حيث فشل في تحقيق أي انتصار بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خسر أمام أبها بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم توازنه وتعادل مع الاتفاق في الجولة الثانية بنتيجة 3/ 3، ليتعرض إلى انتقادات قوية، خاصة أنه كان متقدمًا بثلاثية دون رد حتى الدقيقة 77، قبل أن تهتز شباكه بثلاثة أهداف، ثم خسر أمام الفتح بهدفين دون رد.

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