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الصفقات تُشعل دوري محمد بن سلمان للمحترفين
بعد تعاقد الأندية مع لاعبين مميزين

الصفقات تُشعل دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2021/08/11
الساعة 6:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الصفقات تُشعل دوري محمد بن سلمان للمحترفين تاليسكا وفينسنت أبو بكر- المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

تجذب النسخة الجديدة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين أنظار الجماهير العربية وليس السعودية فقط، نظرًا لضم الأندية لعدد كبير من الصفقات العالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

انطلاق دوري محمد بن سلمان اليوم

وتنطق منافسات الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 بمواجهة الفيحاء ضد الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُستكمل مواجهات الجولة الأولى بـ3 مواجهات يوم الخميس، بين أبها والشباب، الرائد والفتح، الحزم والتعاون، على أن يلعب النصر مع ضمك والأهلي مع الفيصلي يوم الجمعة، وفي الختام يواجه الاتفاق فريق الباطن، ويلعب الهلال مع الطائي، يوم السبت.

كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين
كأس الدوري

الصفقات الجديدة تُشعل المنافسة

وأبرمت معظم الأندية صفقات تقليدية سواء محلية أو أجنبية، إلا أن تعاقدات الفرق الكبرى أثارت ضجة واهتمام كبير قبل انطلاق دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ويُعد نادي النصر في المقدمة بعد ضمه أكثر من لاعب مميز.

ونجح النصر في التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، الكاميروني فينسنت أبو بكر، الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف والأرجنتيني راميرو فونيس موري، بالإضافة إلى الثنائي المحلي محمد آل فتيل ومحمد قاسم.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

ومن أبرز تعاقدات نادي الهلال المالي موسى ماريغا والبرازيلي ماثيوس بيريرا، والمدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، وضم الاتحاد البرازيلي إيغور كورونادو وحارس المرمى أسامة المرمش، ولكنه احتفظ بنجوم مؤثرين مثل أحمد حجازي ورومارينيو.

ماثيوس بيريرا
بيريرا – المصدر @Alhilal_FC

وانتفضت الإدارة الأهلاوية وتعاقدت مع البرازيلي باولينيو بعد منافسة قوية مع عدد من الأندية، بجانب السنغالي الحسن نداو، المقدوني أليوسكي، دانكلير بيريرا وبراداريتش، فيما ضم الشباب بيريرا وحارس المرمى فواز القرني، واحتفظ بالأرجنتيني إيفر بانيغا.

باولينيو لاعب الأهلي
باولينيو لاعب الأهلي

كما نجح نادي الاتفاق في التعاقد مع صفقة مميزة للغاية قبل انطلاق دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ضم روبن كوايسون بعد مشاركته مع منتخب السويد الأول لكرة القدم في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

روبن كوايسون
روبن كوايسون – المصدر @Ettifaq


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