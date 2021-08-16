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الطفلة اليمنية عائشة تغادر العناية المركزة بعد 12 يومًا من عملية الفصل
الربيعة أكد أن حالتها مستقرة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي في الرياض

الطفلة اليمنية عائشة تغادر العناية المركزة بعد 12 يومًا من عملية الفصل

2021/08/16
الساعة 6:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الطفلة اليمنية عائشة تغادر العناية المركزة بعد 12 يومًا من عملية الفصل
المواطن - واس

أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أنه بعد 12 يومًا من إجراء عملية التوأم الطفيلي اليمني ( عائشة ) استقرت حالتها الصحية وتم نقلها من العناية المركزة إلى جناح الأطفال بمستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض بوزارة الحرس الوطني.

التوأم الطفيلي اليمني عائشة

 

حالة عائشة مستقرة

وأوضح معاليه أن حالة الطفلة الآن مستقرة تمامًا ولله الحمد وبدأت بالرضاعة والتفاعل مع والديها بشكل طبيعي ، مبينا أنه تم وضع جبيرة سفلية لتثبيت الحوض لضمان استقراره لتتمكن الطفلة مستقبلا من ممارسة حياتها والتحرك والمشي، مفيدا أنها سوف تحتاج إلى إقفال لفتحة الإخراج في جدار البطن والعلاج الطبيعي والتأهيل خلال الأسابيع القادمة، وقد تتمكن من العودة إلى اليمن مع والديها خلال الشهرين القادمين بإذن الله.

التوأم الطفيلي اليمني عائشة2

 

توجيهات الملك سلمان

يذكر أن التوأم الطفيلي اليمني تم نقلهما لتلقي العلاج بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من محافظة المهرة إلى المملكة وتم إجراء عملية فصلهما التي تكللت بالنجاح بتوفيق من الله.

التوأم الطفيلي اليمني عائشة2


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