العبدلي يقود التعاون قبل مواجهة النصر

المواطن - مروة نبيل

قاد المدير الفني الوطني محمد العبدلي تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الجماعية، مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة التعاون المقبلة.

العبدلي يقود تدريبات التعاون:

ورحل البريطاني نيستور إل مايسترو عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رسميًّا، الأحد، بعد البداية المتذبذبة هذا الموسم، حيث أعلنت الإدارة عن إقالته وتعيين البرتغالي جوزيه جوميز بدلًا منه، على أن يقود العبدلي الفريق بشكل مؤقت.

وقسم العبدلي لاعبيه إلى مجموعتين، الأولى؛ ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الهلال خضعوا لتدريبات استشفائية، فيما أدى بقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم تمارين لياقية وفنية منوعة.

سكري القصيم هذا الموسم:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل مع الحزم بنتيجة 3/ 3، قبل أن يخسر أمام الهلال في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف.

ويستعد سكري القصيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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