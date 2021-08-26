الفتح يُعاني أمام فرق الرياض بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح للظهور بشكل مميز خلال مباراته ضد الشباب اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح يُعاني ضد أندية الرياض

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الشباب، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة عبدالله بن جلوي الرياضية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في تحقيق فوز واحد آخر 10 مباريات على أرضه ضد أندية الرياض ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تعادل في 4 مباريات وخسر 5 لقاءات.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لتحقيق فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث بدأ مشواره بالخسارة أمام الرائد، قبل أن يستعيد توازنه ويتعادل مع الفيحاء في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، لم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالمستوى المتوقع حتى الآن، حيث بدأ الموسم الحالي بالخسارة ضد نظيره أبها بهدفين مقابل هدف، وتعادل إيجابيًا في الجولة الثانية أمام الاتفاق.

وقبل مباراة اليوم، يحتل النموذجي المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صاحب المركز الـ13.

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