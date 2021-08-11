الفراج: بدايات الاتحاد بـ الدوري السعودي دائمًا تسد نفس جمهوره !

المواطن - محمد سمعه

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على خسارة نادي الاتحاد مساء اليوم الأربعاء بالجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/ 2022 أمام نادي الفيحاء.

وقال الفراج في حلقة اليوم بـ برنامج “أكشن مع وليد” المذاع على قناة MBC ACTION: “دائمًا بدايات الاتحاد بـ الدوري تسد نفس جمهوره”.

سبب خسارة الاتحاد بأول جولة في الدوري السعودي:

وكان المدافع المصري أحمد حجازي أكد على أن خسارة الاتحاد جاءت بسبب عدم قدرة الفريق على فرض أسلوب لعبه في مباراة الفيحاء، مشيرًا إلى أن خسارة الاتحاد أربكت الحسابات لكنها لن تؤثر على الفريق؛ كون الموسم لا يزال طويلًا.

جدير بالذكر أن العميد خسر في الجولة الأولى من الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد الخسارة ضد الاتفاق بالجولة الأولى من دوري موسم 2020/ 2021.

الاتحاد أنهى الموسم ثالثًا رغم البداية المتعثرة:

ولكن في الموسم الماضي، ظل العميد يسير بصورة جيدة دوريًّا حتى احتل المركز الثالث في ختام الموسم الماضي، وهو ما تتمناه جماهير العميد بالموسم الحالي وهو إنهاء الفريق للموسم دوريًّا في مركز الوصافة أو تحقيق اللقب رغم صعوبة الموقف.

وفضّل المدرب كاريلي إبعاد اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن مباراة اليوم أمام الفيحاء؛ كون اللاعب الصربي بات قريبًا من مغادرة العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيواجه الاتحاد بالجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، فريق الرائد يوم الاثنين القادم.

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