الفوز الـ15 هدف النصر ضد التعاون بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة النصر ضد التعاون ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح كل منهما لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز.

النصر ضد التعاون

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد التعاون، مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

ولعب النصر ضد التعاون 22 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأصفر، حيث نجح في تحقيق الفوز 14 مرة، فيما فاز سكري القصيم 4 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويدخل العالمي مباراة النصر ضد التعاون اليوم بهدف تحقيق الفوز، ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة أمام الفيصلي في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عن تحقيق فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى ضد الحزم، وخسر أمام الهلال بالجولة الثانية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد سكري القصيم في المركز الـ14 برصيد نقطة.

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