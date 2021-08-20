الفوز شعار الباطن ضد أبها بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الباطن ضد أبها المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الباطن ضد أبها

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نتائج مواجهتي الباطن ضد أبها السابقتين، حيث تألق الفريق السماوي ونجح في حسم المباراتين لصالحه، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد أبها عند الساعة 7:05 مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة ضد الاتفاق بهدفين مقابل هدف، فيما تألق أبها ونجح في تحقيق الفوز على الشباب بنتيجة 2/1.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الباطن المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون رصيد، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

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