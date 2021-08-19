50 مليون يورو تضع دوري محمد بن سلمان بقائمة الأكثر إنفاقًا

المواطن - مروة نبيل

تواجد دوري محمد بن سلمان للمحترفين ضمن قائمة أكثر البطولات إنفاقًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب التعاقدات القوية التي أبرمتها الأندية.

دوري محمد بن سلمان التاسع

ونجحت الأندية في التعاقد مع صفقات قوية خلال الميركاتو الحالي، ليحتل دوري محمد بن سلمان للمحترفين في النسخة الـ14، المركز التاسع عالميًا بعدما وصلت قيمة الصفقات إلى 50.2 مليون يورو، وذلك وفقًا لموقع “transfermarkt” العالمي.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر إنفاقًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين هذا الصيف بـ19.8 مليون يورو، ثم الاتحاد بـ10.65 ملايين يورو، حيث حسم صفقة إيغور كورونادو بـ10.15 ملايين يورو، وأحمد حجازي 500 ألف يورو.

أكثر الدوريات إنفاقًا في الميركاتو الصيفي

ويتصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم قائمة الأكثر إنفاقًا في الميركاتو الصيفي، يليه الدوري الإيطالي، ثم الدوريات الألماني، الفرنسي، الإسباني، الروسي، البلجيكي والبرتغالي، يليه الدوري السعودي في المركز التاسع.

ويُعد النجم البلجيكي روميلو لوكاكو أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأغلى الراحلين من الدوري الإيطالي الممتاز أيضًا، حيث ضمه تشيلسي مقابل 115 مليون يورو قادمًا من إنتر ميلان.

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