‎الرئيسية
الرياضة
الفيحاء يتقدم ضد الاتحاد بالشوط الأول
بالجولة الأولى من دوري المحترفين

الفيحاء يتقدم ضد الاتحاد بالشوط الأول

2021/08/11
الساعة 8:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الفيحاء يتقدم ضد الاتحاد بالشوط الأول
المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، الشوط الأول من مباراته أمام الاتحاد متقدمًا بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

ونجح الفيحاء عبر اللاعب اليوناني باناغيوتيس تاختيدس في إحراز الهدف الأول في شباك العميد بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

وظهر العميد بشكل لم يلفت الأنظار خلال الشوط الأول؛ مما أثار قلق جماهير العميد على أداء الفريق خلال المباراة.

تشكيلة الاتحاد والفيحاء:

وكان المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لـ الاتحاد اختار تشكيلة مكونة من : “مارسيلو غروهي، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، برونو هنريكي، غاري رودريغيز، فهد المولد ورومارينيو”.

ويتواجد على مقاعد بدلاء العميد في مباراة الفيحاء والاتحاد اليوم كل من؛ راكان النجار، عبدالمحسن فلاته، مهند الشنقيطي، أحمد باحسين، هارون كمارا، عبدالعزيز الجبرين، عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن اليامي.

مباراة الاتحاد والفيحاء

أما تشكيلة نادي الفيحاء فجاءت مكونة من : “ستويكوفيتش، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، حسين الشويش، ريكاردو رايلر، عبدالرحمن السفري، باناجيوتس، صامويل أوسو، فرناندو أندرادي ورامون لوبيز”.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق البرتقالي في مباراة الفيحاء والعميد اليوم كل من؛ مسلم آل فريج، مخير الرشيدي، علي الزبيدي، بابادوبولس، عبدالله الدوسري، إبراهيم الحربي، سلطان مندش ومالك العبدالمنعم.

الاتحاد يسعى للظهور بشكل مميز:

ويطمح العميد في الظهور بشكل مميز خلال مباراة الفيحاء، اليوم، خاصة أنه أنهى الموسم الماضي بطريقة رائعة، بعدما احتل المركز الثالث عقب عدة مواسم من المعاناة، فيما يأمل البرتقالي في تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الاتحاد يقص شريط الدوري السعودي بخسارة أمام الفيحاء

تمكن نادي الفيحاء من الفوز على الاتحاد بهدف