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القبض على 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم بجدة لخلاف بينهم
جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية

القبض على 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم بجدة لخلاف بينهم

2021/08/07
الساعة 4:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم بجدة لخلاف بينهم
المواطن - مكة المكرمة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم بأحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة لخلاف بينهم.

القبض على المتهمين

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغاً لمقيم من الجنسية الصومالية عن قيام (5) أشخاص بالتهجم على منزله في أحد الأحياء الشعبية لمحاولة الدخول إليه ، وبمباشرة الجهات المختصة للموقع تم القبض على المتهمين وهم (5) وافدين من الجنسية الإثيوبية.

وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن ذلك كان نتيجة خلاف سابق بينهم ، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

القبض على 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم بجدة لخلاف بينهم - المواطن


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