القلق من كورونا يؤثر على المستوى العلمي للطلاب

المواطن - الرياض

تحدث باحث في المجال الصحي، عن تأثير القلق والخوف من فيروس كورونا على المستوى العلمي للطلاب والطالبات.

فيديو | باحث في المجال الصحي: القلق والخوف من فيروس #كورونا له تأثير كبير على المستوى العلمي للطلاب والطالبات #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/xrPinjROIi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2021

تأثير القلق:

وقال الباحث خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية اليوم الجمعة: إن دراسات أكدت أن القلق والخوف بشكل عام له تأثير على أداء الإنسان، موضحًا أن هناك دراسة عملت على تأثير القلق على الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من سن 12 إلى 18 عامًا، وأكدت أن الطلاب الذين يعانون من القلق تأثر تحصيلهم العلمي ونتائجهم.

مقارنة بين الطلاب:

وأضاف أن الدراسة ركزت على المقارنة بين الطلاب الذين قدرتهم العقلية متوسطة والطلاب ذوي القدرة العقلية العالية، وتوصلت إلى أن الطلاب الذين قدرتهم العقلية متوسطة ولكن لا يعانون من القلق هؤلاء الطلاب حصلوا على نتائج دراسية عالية في نهاية العام الدراسي مقارنة بالطلاب الأذكياء.

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