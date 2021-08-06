الكشف عن قيمة صفقة ماثيوس بيريرا

المواطن - مروة نبيل

كشف الإعلامي عبدالرحمن أباعود تفاصيل انتقال البرازيلي ماثيوس بيريرا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قيمة انتقال ماثيوس بيريرا إلى الهلال

وقال أباعود عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة: “الهلال يوقع مع النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا مقابل17 مليون جنيه أسترليني (باوند) ما يقارب 20 مليون يورو”.

وأشار الإعلامي الرياضي أباعود إلى أن قيمة صفقة بيريرا سيتم تسديدها على دفعات، مضيفًا: “هذه الصفقة تكفل بها الداعم الكبير على مر السنين الأمير الوليد بن طلال”.

الوليد بن طلال يحسم الصفقة

وكانت جماهير الزعيم، قد طالبت خلال الفترة الماضية عضو الشرف الهلالي بحسم صفقة بيريرا عبر هاشتاق على “تويتر”، قبل أن تؤكد تقارير أن الوليد بن طلال تكفل بقيمة الصفقة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير أن الزعيم توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي ويست بروميتش الإنجليزي، وحسم صفقة البرازيلي ماثيوس بيريرا رسميًا، بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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