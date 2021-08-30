المالكي: سامي الجابر تواصل معي والاتحاد حلم الطفولة

المواطن - مروة نبيل

كشف عبدالإله المالكي سبب تفضيله الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قادمًا من الوحدة، رغم تلقيه أكثر من عرض.

المالكي يؤكد أن نادي الاتحاد حلم طفولته

وأشار المالكي إلى أنه فضلت عرض الاتحاد بالرغم من أنه الأقل ماديًا بين العروض التي قدمت له، وقال: “الاتحاد حلم الطفولة.. ومن اللاعب الذي لا يتمنى أن يلعب بين 40 ألف متفرج كل مباراة؟”.

وتابع تصريحاته لبرنامج “لينك”، قائلًا: “المدرب التشيلي سييرا أول ما شافني استبعدني ووضعني مع اللاعبين الراحلين عن فريق الاتحاد، وبعد أول استدعاء للمنتخب ذهبت له وقولت له إنني أخبرته بأنني سوف أذهب إلى المنتخب”.

وأضاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد: “سامي الجابر تواصل معي في وقت سابق وقال لو استمريت في الشباب سوف أتعاقد معك”.

الهروب من الجامعة بسبب الكرة

وواصل المالكي تصريحاته قائلًا: “من يوم وأنا صغير وأنا عارف إني بكون لاعب كرة قدم بالرغم من اعتراض أخي الأكبر.. وهربت من الجامعة لكي ألحق التمارين في العصر، وما كان عندي رغبة أكمل”.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع عبدالإله المالكي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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