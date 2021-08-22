المدير التنفيذي بـ الشباب مدافعًا عن فريقه: أخطاء الحكم قلبت الموازين !

المواطن - محمد سمعه

دافع طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الشباب، عن الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بعد تعادله أمس السبت مع نادي الاتفاق بنتيجة 3-3 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق يتعادل بثلاثية بعد تقدم الشباب

وكان لاعبو الليث تعرضوا لانتقادات قوية بعد تفريطهم في الفوز أمام الاتفاق، خاصة أن الليث كان متقدم بثلاثية دون رد، قبل أن يسجل الاتفاق 3 أهداف ويحصل على نقطة من المباراة.

رد طلال آل الشيخ

وغرد طلال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “”مع تقديري لآراء الجميع، ورغم وجود بعض الأخطاء، إلا أن الفريق قدم مباراة كبيرة تقدم فيها بـ 3 أهداف، إلا أن الحكم احتسب هدفين غير صحيحين إطلاقًا!، قلبت كل الموازين!”.

وكان الحكم خالد الطريس أدار مباراة الشباب والاتفاق وعاونه كل من خلف الشمري وسعد الشبرمي ومحمد السماعيل كحكم رابع بينما كان سامي الجريس سيكون حكم الفيديو ومفرح آل حسن مساعدًا لحكم الفيديو.

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