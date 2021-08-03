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المرور: القيادة الآمنة تعزز السلامة وتقليل نسبة الحوادث

المرور: القيادة الآمنة تعزز السلامة وتقليل نسبة الحوادث

2021/08/03
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المرور: القيادة الآمنة تعزز السلامة وتقليل نسبة الحوادث
المواطن - الرياض

أكد المرور السعودي أن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، وتقليل نسبة الحوادث.

تجنب الأعطال المفاجئة:

وفي وقت سابق دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات، لتجنب الوقوع في الأعطال المفاجئة التي قد تحدث أثناء قيادة المركبة.

وقالت قوات أمن الطرق: “حتى تتجنب الوقوع في الأعطال المفاجئة التي قد تحدث أثناء قيادة المركبة وأنت على الطريق عليك الالتزام بفحص السيارة قبل السفر”.

السرعات المقررة:

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أثناء السفر، الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

المرور: القيادة الآمنة تعزز السلامة وتقليل نسبة الحوادث - المواطن


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