الملكة إليزابيث تتخذ إجراءً غير مسبوق ضد هاري وميغان 

المواطن- متابعة

أصدرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمرًا إلى كبار مساعدي القصر بالرد قانونيًا على تصريحات حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، التي تشوه صورة العائلة الملكية البريطانية.

الملكة إليزابيث غاضبة

ونقلت صحيفة The Sun البريطانية، عن مصدر مطلع، أن الملكة إليزابيث غاضبة من التصريحات المتكررة وغير الصحيحة للزوجين، وأبدت امتعاضها.

وكشف المصدر، أنه سيتم إبلاغ هارى وميغان بأنه لن يتم التسامح معهما في التشهير والتجاوز على العائلة المالكة والملكة، وأن الفريق القانوني للنظام الملكي يجري استشارات مع خبراء بعد وابل الانتقادات من الزوجين المقيمين في الولايات المتحدة.

وكانت العائلة المالكة البريطانية قد أضافت ابنة الأمير هاري وميغان ماركل إلى خط الخلافة الرسمي عبر موقعها الرسمي، وذلك بعد مرور 7 أسابيع كاملة من ولادتها.

وجاءت إضافة اسم ابنة الأمير هاري للقائمة بعدما رصدت صحيفة daily mail البريطانية أمس الأحد أنه لم يتم إضافتها على الموقع الرسمي، على الرغم من مرور أسابيع على ولادتها، واعتبرته إجراء غير شائع.

وآثار الأمير هاري وميغان ماركل جدلًا عالميًا واسعًا بسبب اللقاء التلفزيوني الذي أجرياه مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري قبل أشهر، وزعما فيه أنهما تعرضا لسوء المعاملة من قبل أفراد العائلة المالكة الآخرين.

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