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المنتخب السعودي مهنئًا محمد الدعيع: أسد الشباك الخضراء
بمناسبة يوم ميلاده الـ49

المنتخب السعودي مهنئًا محمد الدعيع: أسد الشباك الخضراء

2021/08/02
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المنتخب السعودي مهنئًا محمد الدعيع: أسد الشباك الخضراء محمد الدعيع
المواطن - مروة نبيل

حرص المنتخب السعودي على تهنئة أسطورة حراسة المرمى السعودية، محمد الدعيع؛ بمناسبة يوم ميلاده الـ49.

المنتخب السعودي يهنئ محمد الدعيع:

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يضم أبرز لقطات محمد الدعيع وتألقه في المباريات مع الأخضر.

وعلق حساب المنتخب السعودي على الفيديو قائلًا: “الأكثر مشاركة مع الأخضر.. أسد الشباك الخضراء، تصديان ساهما في تحقيق كأس العالم للناشئين وكأس أمم آسيا.. هذا الدعيع البطل.. يوم ميلاد سعيد”.

محمد الدعيع
الدعيع

فيفا يُعايد حارس الهلال:

وقام حساب فيفا باللغة العربية على “تويتر”، بتهنئته قائلًا: “بطل كأس العالم تحت 17 سنة، وشارك في 3 نسخ من نهائيات كأس العالم، وأكثر اللاعبين مشاركة مع الأخضر، عيد ميلاد سعيد لحارس المرمى الأسطوري للمنتخب السعودي محمد الدعيع”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد هنأ حارس الهلال السابق، الدعيع هو الآخر ببلوغه عامه الـ49، وكتب عبر حسابه الرسمي باللغة الإنجليزية على “تويتر”: “الأسطورة الآسيوية الحقيقية يدخل عامه الـ49 اليوم”، قبل أن يعدد مشاركاته الدولية.

حارس الهلال السابق محمد الدعيع
الدعيع


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