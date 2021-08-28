المنتخب السعودي يدشن معسكره استعدادًا لمواجهتي فيتنام وعُمان

المواطن - محمد سمعه

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره اليوم السبت في الرياض، وذلك استعدادًا لمواجهة كل من منتخبي فيتنام وعُمان في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وتواجد في المعسكر كل من عبدالله مادو وسلطان الغنام وسلمان الفرج وفهد المولد ومحمد البريك وعبدالإله المالكي مع اقتراب بقية عناصر قائمة الأخضر من الانضمام للمعسكر للدخول في حالة من التركيز الشديد استعدادًا لمباراتي فيتنام وعُمان.

خريطة المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهتي فيتنام وعُمان

وسيُجري الأخضر حصة تدريبية على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” الملز في السابعة والنصف مساءً، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول 15 دقيقة.

وبعد مواجهة فيتنام سيغادر لاعبو الأخضر إلى سلطنة عُمان في الخامس من سبتمبر، ثم مواجهة المنتخب العُماني بعد ذلك يوم 7 سبتمبر.

قائمة المنتخب السعودي

وفي يوم الاثنين الماضي، كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن قائمة المنتخب المكونة من 25 لاعبًا استعدادًا لـ مباراتي فيتنام وعُمان في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وجاءت قائمة الأخضر مكونة من: “في حراسة المرمى كل من محمد العويس وزيد البواردي وفواز القرني ومحمد اليامي، في الدفاع كل من محمد خبراني وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وعلي البليهي وسعود عبدالحميد ومحمد البريك وسلطان الغنام، ياسر الشهراني”.

وشملت القائمة كذلك “في خط الوسط كل من عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، صالح الشهري”.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثانية بالمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 مع منتخبات الصين، فيتنام، اليابان، عمان، أستراليا.

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