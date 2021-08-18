المهيدب: حمدالله يحترم تعاقده ولم يصلنا عرض رسمي

المواطن - مروة نبيل

حسم مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، الوليد المهيدب الجدل الذي أُثير خلال الساعات القليلة الماضية بشأن اقترب مهاجم الفريق الأول، المغربي عبدالرزاق حمدالله من الانتقال إلى الاتحاد.

المهاجم المغربي يطلب الرحيل

وأشار برنامج الحصاد الرياضي، قبل قليل، إلى أنه وفقًا لمصادره فإن عبدالرزاق حمدالله تقدم بطلب رسمي للنصر من أجل الموافقة على انتقاله إلى فريق الاتحاد، مضيفًا أن الإدارة طلبت منه خطابًا رسميًا من العميد لشراء المدة المتبقية من عقده.

وارتبط اسم المهاجم المغربي بالرحيل عن النصر، بسبب اعتماد المدرب البرازيلي مانو مينيز على مهاجم واحد في تشكيلته، بجانب قدوم الكاميروني فينسنت أبو بكر، وهو ما ظهر عند استبداله في مباراة ضمك الماضية، حيث غادر غاضبًا.

المهيدب يوضح حقيقة طلب حمدالله بالرحيل

وقال المهيدب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال إلى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية”.

وتابع مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر تغريدته قائلًا: “ولم يصل إلى النادي أي عرض رسمي.. والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية”.

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