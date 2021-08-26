النصر يتألق ضد أندية بريدة بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا أمام أندية بريدة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يخطف الأنظار أمام أندية بريدة

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 10 انتصارات في آخر 10 مباريات استضاف بها أندية بريدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يمنحه أفضلية كبيرة قبل مباراة التعاون اليوم.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على أرضه منها سوى مرة واحدة خلال 24 مواجهة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز 21 مرة، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين فقط.

العالمي يواجه التعاون اليوم

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد التعاون، مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عن تحقيق فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى ضد الحزم، وخسر أمام الهلال بالجولة الثانية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الـ14 برصيد نقطة.

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