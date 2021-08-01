النصر يخسر ودية آردا البلغاري

المواطن - مروة نبيل

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره آردا البلغاري وديًّا بهدفين مقابل هدف، ضمن معسكره الإعدادي، المقام حاليًّا في بلغاريا.

النصر يخسر آخر ودياته:

وبدأ المدير الفني مانو مينيز مباراة اليوم الودية بتشكيل مكون من؛ وليد عبدالله، سلطان الغنام، نايف الماس، فونيس موري، عبدالعزيز العلاوي، بيتروس، عبدالمجيد الصليهم، خليل العبسي، صالح العباس، محمد مران وعبدالفتاح آدم.

ومع بداية الشوط الثاني دفع مينيز بالعديد من اللاعبين لتجربتهم في آخر مباريات النصر الودية بمعسكر بلغاريا، حيث شارك نواف العقيدي، حمد آل منصور، عبدالله الخيبري، عبدالفتاح عسيري وأبو بكر فينسنت، بدلًا من وليد عبدالله، الغنام، العبسي، العباس وآدم.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آردا عند الدقيقة 55، قبل أن يُعزز تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 65، ليدفع مينيز بكل من علي لاجامي، عبدالله مادو، أسامة الخلف، عبدالرحمن العبيد، تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف.

ونجح تاليسكا في تقليص الفارق عند الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بخسارة النصر بهدفين مقابل هدف، ثم أجرى مدرب اللياقة تدريبات بالجري بسرعات مختلفة بعد نهاية اللقاء الودي للاعبين الذين شاركوا بالشوط الثاني.

العالمي يستعد للموسم الجديد:

ونجح النصر في التعاقد مع العديد من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم؛ فينسنت أبو بكر، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف وراميرو فونيس موري، فيما تطمح الإدارة في حسم مزيد من الصفقات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي مباراتين وديتين في الرياض، لتجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز، أملًا في التألق والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الرياضي الجديد.

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