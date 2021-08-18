النصر يسعى للفوز رقم 13 ضد الفيصلي بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يحل الفريق الكروي الأول بنادي النصر غدًا الخميس، ضيفًا على فريق الفيصلي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

توقيت مباراة النصر والفيصلي:

وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية.

أفضلية كبيرة للعالمي:

وسبق لـ الفيصلي أن لعب مع العالمي في 22 لقاء بـ دوري المحترفين السعودي، حيث فاز الفيصلي في مباراة وحقق أصفر العاصمة الفوز في 12 لقاءً، بينما كان التعادل حاضرًا بين الفريقين في تسع مباريات.

يذكر أن أصفر العاصمة، كان فاز في المباراة الأولى بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين على حساب فريق ضمك برباعية مقابل هدف، بينما تعادل الفيصلي مع النادي الأهلي بهدف لكل فريق بالجولة الأولى.

وكان النصر أصدر تعليقًا اليوم عبر الوليد المهيدب مدير إدارة الإعلام والاتصال في النادي، للحديث عن ما تردد حول رغبة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، الرحيل إلى نادي الاتحاد.

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