النصر يفقد عبدالمجيد الصليهم لـ 3 أسابيع

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر قبل قليل عن غياب لاعبه عبدالمجيد الصليهم عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وذلك بسبب إصابته بتمزق في أربطة مفصل الكاحل العلوي.

عبدالمجيد الصليهم يغيب عن مباراة النصر الآسيوية

وسيغيب اللاعب عن مواجهة العالمي ضد نادي تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر المقبل، وذلك بسبب الإصابة حيث تُقام المباراة في قطر ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

يذكر أن العالمي كان فاز على فريق التعاون بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

ويرغب النصر في المنافسة بقوة على لقب دوري المحترفين وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن أصفر العاصمة كان كشف عن برنامجه استعدادًا لمواجهة تراكتور الإيراني، وذلك استغلالًا لتوقف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب فترة التوقف الدولي الحالية.

برنامج العالمي استعدادًا لمواجهة نادي تراكتور

وسيواجه العالمي، فريق الفيصلي وديًّا في الخامس من سبتمبر، ثم يغادر الفريق إلى قطر في الثاني عشر من سبتمبر قبل مواجهة نادي تراكتور في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 14 سبتمبر.

يذكر أن نادي النصر كان وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2020، لكنه خسر بطاقة التأهل للدور النهائي أمام فريق بيرسبوليس الإيراني.

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