الهلاليون يصدمون نجم الشباب

المواطن - محمد سمعه

كشفت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال عن رأيها في صفقة قدوم اللاعب عبدالله الشامخ، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بـ الشباب، لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقة تبادلية بين الهلال والشباب:

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الهلال سيعقد صفقة تبادلية مع الليث، تقضي بقدوم الشامخ لـ الهلال مقابل انتقال هتان باهبري إلى الليث.

سبب الرفض:

ورفضت فئات عريضة من جماهير الأزرق الصفقة، مؤكدين على أن الشامخ صاحب الـ28 سنة إصاباته كثيرة ولم يظهر بالشكل المطلوب مع الليث في موسم 2020/ 2021.

وأشار جمهور الزعيم إلى أن ضم اللاعب متعب الحربي ظهير أيسر الليث سيكون أفضل.

وعانى هتان باهبري من عدم اللعب بصورة منتظمة مع الهلال، مما دفع المدرب ليوناردو جارديم يوافق على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن هتان باهبري كان انضم إلى الهلال في عام 2019 قادمًا من الشباب.

وفي سياق آخر، تلقى الليث ضربة موجعة بإعلان المهاجم مهند عسيري اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي ورسمي يوم الجمعة الماضية.

ولعب الشامخ من قبل مع الهلال من عام 2013 حتى 2017.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة