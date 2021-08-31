الهلال الأكثر تمريرًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمستوى مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الهلال الأكثر تمريرًا هذا الموسم:

ويُعد الهلال الأكثر تمريرًا بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قام بـ1682 تمريرة، يليه النادي الأهلي بـ1456 تمريرة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في القيام بـ1392 تمريرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يليه الاتحاد بـ1318 تمريرة ثم الفتح بـ1226 تمريرة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الثالثة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بناد الفيحاء في الصدارة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الهلال صاحب المركز الثاني.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع فريقي الاتحاد والرائد، ويقع الاتفاق في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط.

ويملك 5 فرق رصيد 4 نقاط، وهم؛ الفتح، الفيصلي، أبها، الباطن وضمك، ثم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ13 برصيد نقطتين، فيما يملك التعاون والشباب نقطة واحدة فقط، ويتذيل الطائي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون رصيد.

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