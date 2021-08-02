الهلال يحدد بديل صفقة ماثيوس بيريرا

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي الهلال مؤخرًا رغبته في التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

نجم فلامنجو بديل ماثيوس بيريرا

وكشفت تقارير صحفية برازيلية أن الزعيم يفكر في التعاقد مع اللاعب الأوروجوياني جورجيان دي أراسكايتا نجم فلامنجو البرازيلي في حال الفشل في ضم بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال رغب في ضم دي أراسكايتا وراقبه مؤخرًا كبديل لصفقة بيريرا.

أراسكايتا مرتبط بعقد حتى صيف العام بعد المقبل

ويرتبط دي أراسكايتا بعقد مع فلامنجو حتى صيف عام 2023.

ويلعب اللاعب جيورجيان دي أراسكايتا صاحب الـ26 عامًا مع فريق فلامنجو منذ عام 2019 قادمًا من نادي كروزيرو البرازيلي.

وفاز أراسكايتا مع نادي فلامنجو بلقب كأس كوبا ليبرتادورس في عام 2019، وقابل الهلال، في دور نصف النهائي لمونديال الأندية 2019 مع فريقه البرازيلي، في مباراة كانت انتهت بفوز فلامنجو بثلاثية لهدف.

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