الهلال يفقد بيريرا ضد الطائي !

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الوافد الجديد البرازيلي ماثيوس بيريرا سيغيب عن انطلاقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بيريرا يغيب عن الهلال

ونجح نادي الهلال في التعاقد مع ماثيوس بيريرا صاحب الـ25 عامًا، قادمًا من صفوف ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بعقد يمتد لـ5 مواسم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي أن النجم البرازيلي سيغيب عن مباراة فريقه الهلال ضد الطائي الافتتاحية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار الصرامي إلى أن غياب بيريرا، لعدم وجود مكان في نظام TMS من أجل تسجيله لوجود الأجانب السبعة في صفوف الهلال، وذلك بعد رفض نادي باوك اليوناني شراء المدة المتبقية من عقد الإيطالي جيوفينكو لارتفاع مرتبه.

جيوفينكو يثير أزمة

ولفتت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة نادي باوك اليوناني جمدت المفاوضات مع جيوفينكو لأسباب مادية، خاصة أن اللاعب الإيطالي يرغب في الحصول على ترضية مادية من الهلال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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