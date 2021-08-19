الهلال يفقد نجمه أمام التعاون

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، مساء أمس الأربعاء، عن غياب أحد نجومه عن مواجهة التعاون في الجولة الثانية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

مم يعاني عبدالله عطيف ؟

وكشف الزعيم عن أن اللاعب عبدالله عطيف مُصاب بـ آلام في الركبة، تواجد بسببها في عيادة النادي خلال تدريبات الأمس.

وكذلك غاب البيروفي أندري كاريلو عن تدريبات الزعيم بعد أن رُزق بمولوده الثالث.

يذكر أن الزعيم كان حقق فوزًا بشق الأنفس على حساب نادي الطائي بهدف دون مقابل سجله اللاعب صالح الشهري بالدقيقة الـ92 من عمر اللقاء عبر ضربة رأسية متقنة.

بيريرا يستعد للمشاركة مع الهلال:

ومن المتوقع مشاركة اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا في صفوف الهلال أمام التعاون، وذلك بعد قيده حيث لم يتمكن من المشاركة ضد الطائي بسبب وجود 7 لاعبين أجانب، وبعد اقتراب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو من الرحيل عن الزعيم، أصبحت مشاركة بيريرا مع الأزرق منتظرة أمام سكري القصيم.

ويواجه الهلال مضيفه التعاون غدًا في تمام التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية.

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