الهلال يواجه الكويت الكويتي 4 سبتمبر

المواطن - مروة نبيل

أعلن الهلال عن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمباراة ودية أمام نظيره الكويت الكويتي، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يُلاقي الكويت الكويتي:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الكويت الكويتي، يوم السبت الموافق الرابع من شهر سبتمبر المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويطمح المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز خلال الفترة الحالية، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين، لتقديم أداء أفضل في المباريات الرسمية.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط بعد مرور 3 جولات، خلف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء متصدر الترتيب بالرصيد ذاته.

الزعيم يعاود تدريباته:

وعلى الصعيد الميداني، عاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تدريباتهم الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن منحهم جارديم راحة لمدة 3 أيام، بسبب توقف المنافسات، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واختتمه بمناورة فنية.

ومنح جارديم اللاعب الكوري جانغ هيون سو راحة لمدة يومين إضافيين، على أن يشارك في تدريبات الفريق الجماعية، يوم الخميس المقبل، فيما يواصل الفريق الأول لكرة القدم تمارينه الاعتيادية، مساء غدٍ الأربعاء، في مقر النادي.

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