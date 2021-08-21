انتصارا الأهلي والزمالك يشعلان ترتيب الدوري المصري

المواطن - محمد سمعه

أشعل فوزا الأهلي والزمالك أمس الجمعة، ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2020/2021، وذلك قبل نهاية الموسم بجولتين.

الأهلي يُسقط المصري برباعية

وكان النادي الأهلي تفوق على النادي المصري البورسعيدي برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الإسكندرية حيث سجل لـ الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهرباء، بينما سجل للنادي المصري كل من عمر كمال وأحمد رفعت.

الزمالك يحافظ على صدارته على حساب سيراميكا

أما نادي الزمالك ففاز على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة أُقيمت على ملعب الجيش المصري في مدينة السويس، حيث سجل لـ الزمالك كل من أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي بينما سجل أحمد محسن لفريق سيراميكا كليوباترا.

وكان وادي دجلة تفوق على الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد حيث سجل لفريق وادي دجلة اللاعب أحمد عاطف الثنائية لفريقه، بينما تعادل إنبي مع فريق طلائع الجيش بهدف لكل فريق.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجمعة

ويتواجد الزمالك بالمركز الأول برصيد 76 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، أما فريق بيراميدز فيحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد المصري البورسعيدي رابعًا برصيد 49 نقطة، وسموحة خامسًا برصيد 47 نقطة.

مباراتان ناريتان الثلاثاء المقبل

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجونة بالجولة الـ33، والزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء المقبل حيث ستكون الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري، ويحتاج الزمالك إلى الفوز لحسم اللقب، أما الأهلي فسينتظر تعثر الزمالك لتجديد آماله في نيل لقب الدوري.

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