اهتمام إسباني بضم محمد الشناوي

المواطن - مروة نبيل

تألق حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي بشكل لافت خلال الفترة الماضية، ليجذب أنظار العديد من الأندية العربية، قبل أن يحظى باهتمام أوروبي.

محمد الشناوي يخطف الأنظار

وأكدت تقارير صحافية مصرية، أن محمد الشناوي تلقى عرضين من الدوري الإسباني الممتاز وتحديدًا من ناديي فياريال وليفانتي، حيث خاطبت إحدى شركات التسويق وكيل أعماله بشأن الاحتراف في الليغا.

وارتبط اسم الشناوي خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الذي تقدم بأكثر من عرض رسمي لضمه، كما أكدت تقارير مؤخرًا أن الهلال أبدى رغبته في التعاقد معه بالميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي يتمسك باستمرار حارس مرماه

وفي السياق ذاته، حسم مسؤولو النادي الأهلي المصري موقفهم من رحيل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، محمد الشناوي، إلى النصر في الميركاتو الصيفي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويمتد عقد الشناوي صاحب الـ32 عامًا مع النادي الأهلي حتى موسم 2024/ 2025، وساهم مؤخرًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعد ظهوره بمستوى لافت.

وشارك الشناوي مع المنتخب المصري تحت 23 عامًا ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، وكان من أبرز اللاعبين، حيث ساهم في تأهله إلى ربع النهائي، وحافظ على نظافة شباكه مرتين واستقبل هدفين.

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