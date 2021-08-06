باريس سان جيرمان يتحرك لضم ميسي

المواطن - محمد سمعه

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أولى خطواته لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني السابق، وذلك بعد إعلان رحيله عن النادي الكتالوني رسميًا مساء أمس الخميس.

باريس سان جيرمان يتحرك قبل مانشستر سيتي

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير دي مارزيو أن النادي الفرنسي تحرك سريعًا لحسم الصفقة لصالحه، خاصة أن مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب كذلك في ضم النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 سنة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للنجم الأرجنتيني رفقة مجموعة من لاعبي باريس سان جيرمان، مما أثار الجدل حول اقترابه من الانضمام للفريق الفرنسي قبل إعلان برشلونة رحيل أسطورته.

إنجازات ليونيل ميسي مع برشلونة

وحقق النجم الأرجنتيني مع برشلونة منذ عام 2004 وحتى 2021 36 بطولة بمعدل 10 ألقاب بالدوري الإسباني، 7 كؤوس ملك إسبانيا، 8 بطولات للسوبر الإسباني، 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و 3 ألقاب للسوبر الأوروبي و4 ألقاب لكأس العالم للأندية.

ونجح البرغوث الأرجنتيني في إحراز 672 هدفًا بقميص البارشا، خلال 778 لقاء بالبطولات المختلفة وقدم 305 تمريرات حاسمة لزملائه في برشلونة.

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