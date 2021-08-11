بدايات الاتحاد تُخيب آمال جماهيره للموسم الثاني على التوالي

المواطن - محمد سمعه

خيب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد آمال جماهيره في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.

وخسر العميد أمام الفيحاء مساء اليوم الأربعاء بهدف دون رد بالجولة الأولى في افتتاح دوري 2021/ 2022، كذلك خسر العميد أمام الاتفاق في افتتاح دوري 2020/ 2021 بالموسم الماضي.

الاتحاد أنهى الموسم الماضي ثالثًا:

ولكن في الموسم الماضي، ظل العميد يسير بصورة جيدة دوريًّا حتى احتل المركز الثالث في ختام الموسم الماضي، وهو ما تتمناه جماهير العميد بالموسم الحالي وهو إنهاء الفريق للموسم دوريًّا في مركز الوصافة أو تحقيق اللقب رغم صعوبة الموقف.

3 مهاجمين لم يتمكنوا من التسجيل بشباك الفيحاء:

وتعرض المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لانتقادات شديدة بسبب عدم قراءته الجيدة للمباراة، حيث دفع بـ3 لاعبين في مركز المهاجم الصريح وهم “فهد المولد، البرازيلي رومارينيو، هارون كمارا” ولم ينجح أيٌّ منهم في إحراز هدف للعميد بشباك الفيحاء.

وفضّل المدرب كاريلي إبعاد اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن مباراة اليوم أمام الفيحاء؛ كون اللاعب الصربي بات قريبًا من مغادرة العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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