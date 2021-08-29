بديلان لـ عمر السومة في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن إدارة النادي الأهلي سوف تستمع إلى نصيحة محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق، وذلك بعد أن علق على غياب السوري عمر السومة عن الأهلي بسبب الإصابة.

وقال محمد نور في تصريحات إعلامية لـ برنامج ملعب SBC : “إدارة الأهلي تعاقدت مع لاعبين في الدفاع ومنطقة خط الوسط ولم تضم مهاجمًا رغم إصابة السومة، النادي الأهلي لم يحل هذه المشكلة وتجاهل التعاقد مع مهاجم بجانب السومة”.

مهاجمان بديلان لـ عمر السومة

وستفكر إدارة الأهلي في ضم الأنجولي فابيو أبرو لاعب الباطن أو ضم السويدي كارلوس ستراندبيرج لاعب نادي الحزم، وذلك في يناير المقبل لتعويض الإصابات المتكررة التي يتعرض لها السومة.

وكان أبرو سجل في الموسم الماضي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 17 هدفًا، بينما سجل السويدي كارلوس ستراندبيرج 16 هدفًا في الموسم الماضي مع فريق أبها عندما كان معارًا له من الحزم.

عمر السومة يغيب عن الأهلي 4 أسابيع

وكشف الأهلي يوم 21 أغسطس، عبر حسابه في “تويتر”، عن أن السومة أُصيب بتمزق من الدرجة الثانية، وسيحتاج إلى شهر من العلاج والتأهيل، وذلك قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.

وكان السومة بكى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحزم التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وسجل لـ الأهلي في شباك الحزم كل من أليوسكي والبرازيلي باولينيو، بينما سجل لفريق الحزم كارلوس ستراندبيرج واللاعب أولا جون.

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