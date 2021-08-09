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برشلونة يفقد أجويرو 10 أسابيع
تعرض لإصابة قوية

برشلونة يفقد أجويرو 10 أسابيع

2021/08/09
الساعة 2:40 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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برشلونة يفقد أجويرو 10 أسابيع أجويرو - المصدر @FCBarcelona
المواطن - مروة نبيل

تلقى نادي برشلونة الإسباني نبأ سيئًا بشأن إصابة مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

برشلونة يخسر خدمات أجويرو

وأشار نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أجويرو يُعاني من إصابة في أوتار ربلة الساق اليمنى، وسيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع.

أجويرو
المهاجم الأرجنتيني – المصدر @FCBarcelona

ولفتت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن سيرجيو لن يظهر مع برشلونة قبل منتصف شهر نوفمبر المقبل، لينضم إلى مصابي البارشا، وهم؛ عثمان ديمبلي وأنسو فاتي، والذي اقترب من الشفاء، بالإضافة إلى فيليب كوتينيو.

وكان أجويرو صاحب الـ33 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

سيرخيو أجويرو - برشلونة
سيرخيو – المصدر @barcacentre

برشلونة يستعد للموسم الجديد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره ريال سوسيداد على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز، يوم 15 من شهر أغسطس الجاري، ويطمح لتحقيق الفوز في بداية مشواره.


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