برشلونة يفقد أجويرو 10 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

تلقى نادي برشلونة الإسباني نبأ سيئًا بشأن إصابة مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

برشلونة يخسر خدمات أجويرو

وأشار نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أجويرو يُعاني من إصابة في أوتار ربلة الساق اليمنى، وسيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع.

ولفتت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن سيرجيو لن يظهر مع برشلونة قبل منتصف شهر نوفمبر المقبل، لينضم إلى مصابي البارشا، وهم؛ عثمان ديمبلي وأنسو فاتي، والذي اقترب من الشفاء، بالإضافة إلى فيليب كوتينيو.

وكان أجويرو صاحب الـ33 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

برشلونة يستعد للموسم الجديد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره ريال سوسيداد على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز، يوم 15 من شهر أغسطس الجاري، ويطمح لتحقيق الفوز في بداية مشواره.

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