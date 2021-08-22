برنامج ملعب SBC يعتذر لـ إدارة النصر

المواطن - محمد سمعه

تقدم الإعلامي خالد الشنيف، مقدم برنامج ملعب SBC على قناة SBC، باعتذاره لـ إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، ولجماهير النادي بسبب حديثهم وتأكيدهم على رحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله عن صفوف العالمي.

خالد الشنيف : نعتذر لإدارة نادي #النصر واللاعب والجماهير النصراوية عن صحة خبر انتقال عبدالرزاق حمدالله.#ملعب_SBC pic.twitter.com/iapiafVBix — #ملعب_SBC (@sbcsport) August 21, 2021

وكان اللاعب المغربي خرج اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر” ليؤكد على بقائه في العالمي وعدم الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي خالد الشنيف: “نعتذر لإدارة العالمي ولحمدالله ولجماهير النادي عن صحة خبر رحيل حمدالله”.

رد رئيس النصر:

ورد مسلي آل معمر على اعتذار برنامج ملعب SBC قائلًا: “أحيي وسيلة الإعلام أو الإعلامي عندما يُصحح أو يتراجع عن معلومة، اعتذارك مقبول يا أبو الوليد، والاعتذار من شيم الكبار”.

جدير بالذكر أن اسم حمدالله كان ارتبط بالرحيل عن العالمي والانتقال للدوري الإماراتي مؤخرًا.

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