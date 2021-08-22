‎الرئيسية
الرياضة
برنامج ملعب SBC يعتذر لـ إدارة النصر
بعد حديثهم عن خبر رحيل حمدالله

برنامج ملعب SBC يعتذر لـ إدارة النصر

2021/08/22
الساعة 9:03 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
برنامج ملعب SBC يعتذر لـ إدارة النصر مسلي آل معمر
المواطن - محمد سمعه

تقدم الإعلامي خالد الشنيف، مقدم برنامج ملعب SBC على قناة SBC، باعتذاره لـ إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، ولجماهير النادي بسبب حديثهم وتأكيدهم على رحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله عن صفوف العالمي.

وكان اللاعب المغربي خرج اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر” ليؤكد على بقائه في العالمي وعدم الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي خالد الشنيف: “نعتذر لإدارة العالمي ولحمدالله ولجماهير النادي عن صحة خبر رحيل حمدالله”.

رد رئيس النصر:

ورد مسلي آل معمر على اعتذار برنامج ملعب SBC قائلًا: “أحيي وسيلة الإعلام أو الإعلامي عندما يُصحح أو يتراجع عن معلومة، اعتذارك مقبول يا أبو الوليد، والاعتذار من شيم الكبار”.

جدير بالذكر أن اسم حمدالله كان ارتبط بالرحيل عن العالمي والانتقال للدوري الإماراتي مؤخرًا.

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

حمدالله ردًا على رحيله: أخبار كاذبة ولن أساوم النصر أبدًا !

خرج اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الكروي