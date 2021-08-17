بعثة الاتحاد تُغادر إلى المغرب

المواطن - مروة نبيل

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إلى المغرب، استعدادًا لنهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

خاص بـ #أبوظبي_الرياضية: مغادرة فريق #الاتحاد من مطار جدة إلى الرباط لخوض نهائي #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال أمام #الرجاء يوم السبت المقبل pic.twitter.com/1xa06OIOHd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 17, 2021

الاتحاد يطير إلى المغرب

ونشر حساب قنوات أبو ظبي الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمغادرة فريق الاتحاد من مطار جدة إلى الرباط، استعدادًا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.

ومن المقرر أن يواجه العميد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية، يوم 21 من شهر أغسطس الجاري، ويطمح النمور للظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب.

العميد في دوري محمد بن سلمان

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من استعادة توازنه، بعد الهزيمة أمام الفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز على الرائد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العميد رصيده إلى 3 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته بهدف دون رد في الجولة الأولى، ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 3 نقاط أيضًا.

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