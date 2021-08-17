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بعثة الاتحاد تُغادر إلى المغرب
استعدادًا لنهائي البطولة العربية

بعثة الاتحاد تُغادر إلى المغرب

2021/08/17
الساعة 3:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بعثة الاتحاد تُغادر إلى المغرب لاعبو الاتحاد - المصدر @ittihad
المواطن - مروة نبيل

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إلى المغرب، استعدادًا لنهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

الاتحاد يطير إلى المغرب

ونشر حساب قنوات أبو ظبي الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمغادرة فريق الاتحاد من مطار جدة إلى الرباط، استعدادًا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.

ومن المقرر أن يواجه العميد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية، يوم 21 من شهر أغسطس الجاري، ويطمح النمور للظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب.

الاتحاد ضد الرائد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

العميد في دوري محمد بن سلمان

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من استعادة توازنه، بعد الهزيمة أمام الفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز على الرائد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العميد رصيده إلى 3 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته بهدف دون رد في الجولة الأولى، ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 3 نقاط أيضًا.

الاتحاد ضد الرائد
لاعبو العميد – المصدر @SPL


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