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تاليسكا عن تفاهمه مع أبو بكر: نعد الجماهير بالأفضل
بعد تألقهما في مباراة النصر ضد ضمك

تاليسكا عن تفاهمه مع أبو بكر: نعد الجماهير بالأفضل

2021/08/13
الساعة 11:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تاليسكا عن تفاهمه مع أبو بكر: نعد الجماهير بالأفضل احتفال اللاعب البرازيلي - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

أعرب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن سعادته بتحقيق الفوز في مباراة النصر ضد ضمك، في أول مواجهة يخوضها بقميص العالمي، مشيدًا بالتفاهم الكبير مع فينسنت أبو بكر.

تاليسكا يؤكد تفاهمه الكبير مع أبو بكر:

وقال تاليسكا خلال تصريحاته للناقل الحصري: “بداية المباراة جاءت سهلة عكس بداية الشوط الثاني، لكن الأهم أننا انتصرنا في النهاية وحققنا الثلاث نقاط”.

وتابع: “أتمنى أن نستمر في هذا المستوى وأفضل، في بقية مباريات الدوري.. تأقلمت سريعًا مع الفريق، ولدي ما هو أكثر لأقدمه للنصر وجماهيره، ومع رتم المباريات سوف يرتفع الأداء”.

وعن تفاهمه مع الوافد الجديد فينيست أبو بكر، علق تاليسكا قائلًا: “سبق ولعبت مع أبو بكر في فريق واحد سابقًا، وهو صديق، ونعرف بعضنا البعض بشكل جيد، نعد جماهير النصر بتقديم الأفضل”.

تاليسكا مع فينسنت أبو بكر
تاليسكا وأبو بكر – المصدر @AlNassrFC

النصر ضد ضمك:

ولعب النصر ضد ضمك، اليوم الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بتحقيق العالمي لفوز كبير برباعية مقابل هدف.

وتألق لاعبو العالمي بشكل لافت في مباراة النصر ضد ضمك خاصة خلال أحداث الشوط الأول الذي نجح في التقدم فيه بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر ضد ضمك
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC


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