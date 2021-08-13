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تاليسكا يخطف الأنظار في ظهوره الأول
خلال مباراة النصر ضد ضمك

تاليسكا يخطف الأنظار في ظهوره الأول

2021/08/13
الساعة 10:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تاليسكا يخطف الأنظار في ظهوره الأول تاليسكا - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

ظهر البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل مميز مع النصر ضد ضمك في أول مباراة يخوضها بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي.

النصر ضد ضمك:

ولعب النصر ضد ضمك، اليوم الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بتحقيق العالمي لفوز كبير برباعية مقابل هدف.

وتألق لاعبو العالمي بشكل لافت في مباراة النصر ضد ضمك خاصة خلال أحداث الشوط الأول الذي نجح في التقدم فيه بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر ضد ضمك
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

تاليسكا يتألق:

وشارك أندرسون تاليسكا بشكل أساسي في مباراة النصر ضد ضمك، وقدم أداء لافتًا طوال أحداث اللقاء، قبل أن يتم استبداله بعد مرور 80 دقيقة، ليتلقى إشادة كبيرة من الجماهير والرياضيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أندرسون تاليسكا
اللاعب البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

ونجح أندرسون تاليسكا في تسجيل هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الثاني برأسية رائعة، كما صنع الهدف الرابع الذي أحرزه فينسنت أبو بكر، وحصل على ركلة جزاء، بالإضافة إلى إطلاق 8 تسديدات.

تاليسكا
احتفال اللاعب البرازيلي – المصدر @AlNassrFC


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