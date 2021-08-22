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تاليسكا يُنافس على هدف الجولة بدوري محمد بن سلمان

تاليسكا يُنافس على هدف الجولة بدوري محمد بن سلمان

2021/08/22
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تاليسكا يُنافس على هدف الجولة بدوري محمد بن سلمان تاليسكا - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتقدمهم هدف أندرسون تاليسكا.

تاليسكا يُنافس على هدف الجولة:

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أندرسون تاليسكا في شباك نظيره الفيصلي، بعد مرور 8 دقائق فقط على انطلاق المواجهة التي انتهت بهزيمة العالمي بهدفين مقابل هدف.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر spl

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم نادي الهلال، موسى ماريغا في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم على التعاون في الوقت القاتل.

ماريغا
ماريغا – المصدر spl

كما يُنافس الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الجزائري سفيان بن دبكة في شباك الفيحاء، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

سفيان بن دبكة
بن دبكة – المصدر spl

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن كل من؛ الاتفاق، الفيصلي والفيحاء.

وتملك 6 أندية 3 نقاط في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ النصر، الاتحاد، الباطن، أبها، ضمك والرائد، وبفارق نقطة واحدة عن الحزم والأهلي.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع التعاون والفتح، ويتذيل الطائي الترتيب بدون نقاط.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC


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