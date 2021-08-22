تاليسكا يُنافس على هدف الجولة بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتقدمهم هدف أندرسون تاليسكا.

⚽️ تاليسكا 🇧🇷

⚽️ ماريغــا 🇲🇱

⚽️ بن دبكة 🇩🇿 🎥 اللجنة الفنّية بالرابطة تختار أفضل (3) أهداف في الجولة الثانية 😍👏⬇️ pic.twitter.com/wplHlzi5O4 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 22, 2021

تاليسكا يُنافس على هدف الجولة:



واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أندرسون تاليسكا في شباك نظيره الفيصلي، بعد مرور 8 دقائق فقط على انطلاق المواجهة التي انتهت بهزيمة العالمي بهدفين مقابل هدف.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم نادي الهلال، موسى ماريغا في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم على التعاون في الوقت القاتل.

كما يُنافس الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الجزائري سفيان بن دبكة في شباك الفيحاء، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن كل من؛ الاتفاق، الفيصلي والفيحاء.

وتملك 6 أندية 3 نقاط في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ النصر، الاتحاد، الباطن، أبها، ضمك والرائد، وبفارق نقطة واحدة عن الحزم والأهلي.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع التعاون والفتح، ويتذيل الطائي الترتيب بدون نقاط.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة