تاوامبا نصف قوة التعاون الهجومية

المواطن - مروة نبيل

يُعد الكاميروني لياندر تاوامبا من أبرز المهاجمين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وليس فريقه التعاون فقط.

تاوامبا يخطف الأنظار

ويُمثل المهاجم الكاميروني قوة هجومية كبيرة، حيث اشترك تاوامبا في إحراز نصف أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الـ26 الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما أحرز 10 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويُقدم لياندر تاوامبا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المواسم الأخيرة، وبدأ الموسم الحالي بشكل مميز، ويطمح للمنافسة على لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر ضد التعاون

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد التعاون، مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عن تحقيق فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى ضد الحزم، وخسر أمام الهلال بالجولة الثانية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد سكري القصيم في المركز الـ14 برصيد نقطة.

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