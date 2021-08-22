تاوامبا يتصدر هدافي دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تألق المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا بشكل لافت مع التعاون في أول جولتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تاوامبا يتصدر قائمة الهدافين:

وظهر تاوامبا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وساهم في تعادله إيجابيًّا ضد الحزم في الجولة الأولى بنتيجة 3/ 3، ورغم خسارته أمام الهلال، ولكنه نجح في خطف الأنظار.

ويتصدر تاوامبا قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 أهداف بعد مرور جولتين على انطلاق المنافسة، ويطمح في مواصلة التألق أملًا في حصد لقب الهداف هذا الموسم.

هدافو دوري محمد بن سلمان:

ونجح 7 لاعبين في تسجيل هدفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ عبدالله السالم “الاتفاق”، أندرسون تاليسكا “النصر”، جوليو تفاريس “الفيصلي”، أولاجون “الحزم”، يوسف الجبلي “الباطن”، وثنائي الشباب، أودوين إيغالو وإيفر بانيغا.

على الجانب الآخر، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، الاتفاق، الفيصلي والفيحاء.

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