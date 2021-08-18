تدشين حملة التسجيل في خدمة النقل المدرسي بجدة عبر نظام نور

المواطن - واس

دشن مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي اليوم، حملة التسجيل في خدمة النقل المدرسي، التي تضم أكثر من 700 حافلة للنقل، بطاقة استيعابية تبلغ 40 ألف مقعد.

واطلع المسعودي على نموذج للحافلات المدرسية المخصصة لنقل الطلاب والطالبات بطريقة آمنة، بالإضافة إلى وسائل وإجراءات السلامة المتوفرة فيها، التي ستُشغر وفقاً لأسبقية التسجيل.

التسجيل عبر نظام نور

ويمكن التسجيل في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور، برسوم رمزية، فيما يُعفى من الرسوم أبناء أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة، ولمعرفة طريقة التسجيل من خلال الاطلاع على الرابط: bit.ly/3l1pqfr أو الاتصال على شركة تطوير للنقل على رقم 8001231000.

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