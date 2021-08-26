ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الخميس

المواطن - محمد سمعه

صعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بشكل مؤقت، وذلك بعد تحقيق فوز صعب على التعاون مساء اليوم الخميس بثلاثية لهدف في الجولة الثالثة في دوري المحترفين.

وكانت مباريات اليوم انتهت بفوز الفتح على الشباب بثنائية دون رد أحرزها كل من فراس البريكان ونواف البوشل، بينما تعادل أبها مع الاتفاق بهدف لكل فريق، حيث سجل لـ أبها اللاعب ميتشيل تي فريدي وللاتفاق اللاعب كايسون.

كذلك فاز النصر على التعاون بثلاثية لهدف، حيث سجل لـ النصر كل من عبدالرزاق حمدالله هدفين واللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر بينما سجل لـ التعاون اللاعب الباراجوياني كاكو.

ترتيب الدوري السعودي لـ المحترفين

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي: النصر بالمركز الأول برصيد ست نقاط يليه الهلال برصيد ست نقاط، ثم الرائد ثالثًا برصيد ست نقاط.

ويتواجد الاتفاق رابعًا برصيد خمس نقاط، ثم الفيصلي والفتح والفيحاء وأبها وضمك من المراكز الخامس إلى التاسع برصيد 4 نقاط لكل فريق.

الشباب يُعاني في جدول الترتيب

وتحتل أندية الاتحاد والأهلي والباطن المراكز العاشر والحادي عشر والثاني عشر على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل فريق، بينما يتواجد الحزم في المركز الثالث عشر برصيد نقطتين، ويتواجد التعاون والشباب في المركزين الـ14 والـ15 على الترتيب برصيد نقطة لكل فريق، أما الطائي فيحتل المركز السادس عشر والأخير بدون أي رصيد من النقاط.

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