ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد فوز الرائد وتعادل الأهلي

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الرائد في الصعود إلى وصافة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على نادي الحزم بثنائية دون رد.

الرائد يعود لطريق الانتصارات:

وكان اليوم الأربعاء شهد مباراتين في افتتاح الجولة الثالثة بـ دوري المحترفين السعودي، حيث فاز رائد التحدي على الحزم، وتعادل النادي الأهلي مع ضمك.

وجاء انتصار الرائد، بعد الفوز على الفتح بالجولة الأولى والخسارة من الاتحاد بثلاثية دون رد في الجولة الثانية، أما الأهلي فتعادل في أول 3 جولات أمام كل من الفيصلي والحزم وضمك.

ويتشارك رائد التحدي في صدارة دوري محمد بن سلمان مع الهلال برصيد ست نقاط، بينما تتواجد أندية الاتفاق والفيصلي والفيحاء وضمك من المراكز الثالث إلى السادس في دوري المحترفين السعودي برصيد 4 نقاط لكل منهم.

أما أندية النصر والاتحاد والأهلي والباطن وأبها فتتواجد في المراكز من السابع إلى الحادي عشر برصيد ثلاث نقاط.

أما الحزم فيملك نقطتين في المركز الثاني عشر، بينما يُوجد نادي الشباب في المركز الـ13 برصيد نقطة، وخلفه كل من التعاون والفتح والطائي في المراكز الـ14 والـ15 والـ16.

استكمال منافسات الجولة الثالثة غدًا الخميس:

يذكر أن منافسات الجولة الثالثة بـ دوري المحترفين السعودي تُستكمل غدًا بإقامة 3 مباريات حيث يلعب الفتح مع الشباب في تمام السابعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب أبها مع الاتفاق في تمام السابعة وخمس دقائق مساءً، وتُختتم مباريات الخميس بلقاء النصر والتعاون في تمام التاسعة إلا ربعًا مساءً.

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