تركي آل الشيخ يدعم نادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

زف رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ نبأ سارًا لجماهير نادي الاتحاد، بعد الإعلان عن دعمه للعميد خلال الفترة المقبلة.

تركي آل الشيخ يدعم الاتحاد

ونشر الإعلامي جمال عارف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة توضح طريقة الاشتراك في عضوية نادي الاتحاد الذهبية والعادية، طالبًا من تركي آل الشيخ دعم العميد.

وعلق جمال عارف قائلًا: “الاتحاد الكبير يستاهل منك الكثير أبو ناصر.. الاتحاديون ينتظرون من معاليك تم”، ليتفاعل تركي آل الشيخ مع تغريدته، ويرد عليه قائلًا: “تم”.

وأبدى رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي سعادته بدعم تركي آل الشيخ، وعلق قائلًا: “لا خلا ولا عدم معاليك أحلى خبر على هالصباح دعمك وتشجيعك لنا كشباب وشابات الوطن غير مستغرب في جميع المجالات أدامك الله لنا”.

الاتحاد يسعى لحل أزمة الكفاءة المالية

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء الاتحاد في الصدارة، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ140 مليون ريال، وتسعى الإدارة لحل الأزمة.

وتطمح إدارة أنمار الحائلي لسداد الديون سريعًا، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية، بعد تحسن مستواه بشكل لافت الموسم الماضي.

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