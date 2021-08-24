تطور بشأن مستقبل مبابي مع سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورًا جديدًا بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال الموسم الرياضي الحالي.

سان جيرمان مستعد لبيع مبابي:

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، إلى أن باريس سان جيرمان بات منفتحًا على بيع مبابي، حيث سيكرر سيناريو لاعبه البرازيلي نيمار معه في الصيف الحالي.

وسبق أن فتح باريس سان جيرمان الباب في صيف عام 2019 أمام الأندية الراغبة في ضم نيمار لتقديم العروض، وخاض النادي الفرنسي، مفاوضات بالفعل مع برشلونة حول الصفقة، ولكنها توقفت.

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن سان جيرمان سيكرر الأمر ذاته مع مبابي هذا الصيف، لكن باريس لا يزال مترددًا بشأن بيع اللاعب، مضيفة: “ريال مدريد يجب أن يقدم عرضًا مقنعًا لضمه، إلا أن المزاد على اللاعب الفرنسي قد يبدأ بـ 180 مليون يورو”.

ميسي يورط كيليان:

وكان رئيس نادي باريس سان جيرمان قد ضغط على كيليان خلال المؤتمر الصحافي لتقديم ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه عليه الاستمرار لتحقيق الألقاب بعد ضم أفضل اللاعبين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتهي عقد كيليان مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي صيف عام 2022، ولم يحسم مسألة تمديد تعاقده حتى الآن، في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه.

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