تطور مثير حول مصير ميسي مع برشلونة

المواطن - محمد سمعه

لا يزال جماهير نادي برشلونة الإسباني، تترقب الإعلان عن تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني.

ميسي متواجد في برشلونة

وكان النجم الأرجنتيني عاد صباح الأربعاء الماضي إلى مدينة برشلونة الإسبانية، حيث يتواجد حاليًا مع عائلته لتحديد مصيره مع النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية إن النجم الأرجنتيني المتوج مع بلاده ببطولة كوبا أمريكا في يوليو الماضي، لن يشارك في أي تدريب لفريق برشلونة إلا بعد توقيعه على العقد.

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة إلى أن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هو من سيتواجد فقط في تدريبات البارشا بداية من صباح الغد الاثنين.

عقد لمدة 5 سنوات

وتشير التقارير إلى أن ميسي سيوقع على عقد مدته 5 سنوات مع برشلونة بواقع سنتين كلاعب و3 سنوات كسفير للنادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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