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تطور مثير حول مصير ميسي مع برشلونة
النجم الأرجنتيني لم يجدد عقده حتى الآن مع الفريق

تطور مثير حول مصير ميسي مع برشلونة

2021/08/01
الساعة 7:05 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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تطور مثير حول مصير ميسي مع برشلونة ميسي يحمل كوبا أمريكا - المصدر @CopaAmerica
المواطن - محمد سمعه

لا يزال جماهير نادي برشلونة الإسباني، تترقب الإعلان عن تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني.

ميسي متواجد في برشلونة

وكان النجم الأرجنتيني عاد صباح الأربعاء الماضي إلى مدينة برشلونة الإسبانية، حيث يتواجد حاليًا مع عائلته لتحديد مصيره مع النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية إن النجم الأرجنتيني المتوج مع بلاده ببطولة كوبا أمريكا في يوليو الماضي، لن يشارك في أي تدريب لفريق برشلونة إلا بعد توقيعه على العقد.

منتخب الأرجنتين - Lionel messi - ميسي
نجم برشلونة بلقاء الإكوادور – @CopaAmerica

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة إلى أن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هو من سيتواجد فقط في تدريبات البارشا بداية من صباح الغد الاثنين.

عقد لمدة 5 سنوات

وتشير التقارير إلى أن ميسي سيوقع على عقد مدته 5 سنوات مع برشلونة بواقع سنتين كلاعب و3 سنوات كسفير للنادي في الولايات المتحدة الأمريكية.


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