تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين ضمك والطائي

المواطن - محمد سمعه

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقي ضمك والطائي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة ضمك والطائي:

وحاول الفريقان أخذ المبادرة، وإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

نتائج الفريقين بالجولة الأولى:

وكان فارس الجنوب خسر من النصر بالجولة الأولى يوم الجمعة الماضية برباعية لهدف، بينما خسر الطائي من الهلال بهدف دون مقابل السبت الماضي في ختام الجولة الأولى.

يذكر أن الطائي صعد إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من دوري الدرجة الأولى بعد نهاية موسم 2020/ 2021، ويقوده حاليًّا المدرب التونسي محمد الكوكي منذ يونيو الماضي.

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